Apple-topman noemt heffing 'politieke onzin'

DUBLIN - Apple-topman Tim Cook heeft in felle bewoordingen uitgehaald naar de Europese Commissie. In een interview in de Ierse krant Irish Independent noemde hij de miljardenheffing die Ierland van Brussel moet opleggen aan zijn bedrijf ''politieke onzin".

Door ANP - 1-9-2016, 10:00 (Update 1-9-2016, 10:00)

EU-commissaris Margrethe Vestager eiste dinsdag dat de Ierse fiscus 13 miljard euro plus rente van Apple terugvordert. De Amerikaanse technologiegigant zou jarenlang belastingvoordeel hebben genoten terwijl dat verboden is onder de EU-regels voor staatssteun.

Apple heeft al sinds 1980 een fabriek in het Ierse Cork. Daar worden tegenwoordig iMac-computers gemaakt, maar het stelt het bedrijf ook in staat te profiteren van de lage bedrijfsbelasting in het land. Cook herhaalde dat Apple niet van plan is Ierland de rug toe te keren en wil de geplande uitbreiding in Cork voortzetten.