ANP TomTom komt met navigatie voor scooters

BERLIJN - TomTom gaat zich met zijn navigatieapparatuur ook richten op de markt voor tweewielers. Het bedrijf presenteerde donderdag op techbeurs IFA in Berlijn TomTom VIO, dat speciaal voor scooters is ontworpen.

Door ANP - 1-9-2016, 9:07 (Update 1-9-2016, 9:58)

Het touchscreen van de VIO is zo ontwikkeld dat bestuurders het ook kunnen bedienen wanneer ze handschoenen dragen. Scooterrijders krijgen de informatie zowel via het scherm, dat tegen weer en wind is beschermd, als via een bluetooth-audiosysteem in de helm. Daarnaast is de gadget ook een verlengstuk van de smartphone en wordt het voor scooterrijders mogelijk om handsfree te bellen.

Ook zal de scooterapplicatie worden uitgerust met een waarschuwingssysteem. Bij een te hoge snelheid zal het scherm rood kleuren om de bestuurder te waarschuwen. Daarmee worden bestuurders volgens TomTom beter bewust van hun snelheid.

Naast de gadget voor tweewielers presenteerde TomTom een update van de alom bekende TomTom GO, met spraakbesturing en de mogelijkheid om de route te voorspellen. Ook kwam de onderneming met meerdere snufjes voor buitensporters.

Zo lanceerde het bedrijf zijn GPS Outdoor Watch, dat uitermate geschikt is voor hikers, trimmers, skifanaten en ander sneeuwliefhebbers. De watch geeft onder meer informatie over pistes en andere routes. Ook bevat de gadget een hartmeter.

Qua sportwatches gaf het bedrijf ook meerdere updates prijs, met andermaal aandacht voor route en navigatie. Ook lanceerde de onderneming voor de eerste keer een zogeheten fitnesstracker, die onder meer het vetpercentage kan meten.