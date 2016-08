Instagram laat iOS-gebruikers zoomen

ANP Instagram laat iOS-gebruikers zoomen

MENLO PARK - Voor veel Instagram-gebruikers was het al tijden een ergernis: inzoomen was niet mogelijk. Voor iOS-gebruikers gaat dat vanaf nu veranderen. Instagram voegt de functie donderdag toe aan de app voor iPhones en iPads. Dat maakte het bedrijf bekend in een Instagram-post.

Door ANP - 1-9-2016, 8:11 (Update 1-9-2016, 8:11)

Inzoomen kan zoals bij zoveel apps door met twee vingers naar elkaar toe te bewegen op het telefoonscherm en is zowel in de feed, op profielen als in de explore-modus beschikbaar. Ook werkt het zowel voor foto's als voor video's.

Android-gebruikers worden niet lang achtergesteld. Volgens Instagram kunnen zij in de komende weken ook aan het zoomen slaan.