ING laat klanten via Whatsapp betalen

AMSTERDAM - ING laat klanten die van de Mobiel Bankieren-app gebruik maken via Whatsapp betalen. In de nieuwste update kunnen klanten een betalingsverzoek in de app aanmaken en dat via Whatsapp, Facebook, Twitter, sms of e-mail aan anderen versturen. De ontvanger kan dan via iDEAL betalen.

Door ANP - 30-8-2016, 9:31 (Update 30-8-2016, 9:31)

Eerder al konden gebruikers van de ING-app een QR-code aanmaken met een betaalverzoek. Die code kon dan door een andere ING-klant met de app gescand worden om zo snel te betalen. De nieuwe methode werkt ook om een betalingsverzoek aan een klant van een andere bank te doen.

De nieuwe functie komt dinsdag beschikbaar in een update van de app.