Google komt met game-festival

SAN FRANCISCO - Google houdt volgende maand een eigen game-festival. Op het Indie Games Festival zijn dertig spellen te zien. Die zijn maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-8-2016, 22:19 (Update 29-8-2016, 22:19)

Een van de games is A Matter of Murder, waarin de speler door te puzzelen moet proberen een moord op te lossen. De verhaallijn verandert bij elke keer spelen. Wie AR Zombie speelt, moet in de echte wereld jagen op zombies. De manier van spelen is te vergelijken met Pokémon Go. Bij Armor Blitz vecht een tankeenheid van mangameisjes tegen het kwaad. In 1979 Revolution moet de speler de islamitische revolutie in Iran zien te overleven, de keuzes bepalen hoe het spel verloopt. Er zitten ook games tussen die er simpeler uitzien, zoals Bit Bit Blocks en ThreeSwipes.

Het Indie Games Festival is op 24 september in San Francisco. Het is bedoeld als promotie voor de Google Play Store.