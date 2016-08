'ICT moet vast deel basisonderwijs worden'

ANP 'ICT moet vast deel basisonderwijs worden'

DEN HAAG - ICT zou een vast les-onderdeel op de Nederlandse basisscholen moeten worden. Daarvoor pleitte werkgeversvoorman Hans de Boer maandag.

Door ANP - 29-8-2016, 16:33 (Update 29-8-2016, 16:33)

Bijvoorbeeld kennis van programmeren is heel belangrijk voor de jeugd van tegenwoordig, vindt de voorzitter van ondernemerskoepel VNO-NCW. ''In deze tijden van digitalisering en robotisering is dit essentieel om later mee te kunnen komen'', zei hij op een bijeenkomst met brancheorganisatie Nederland ICT. ''Willen we concurrerend blijven en mensen perspectief blijven bieden, dan moet je kennis van ICT hebben ongeacht wat je later worden wil.''

Ook zou er volgens De Boer meer aandacht voor computers en digitale communicatie moeten komen in het voorgezet onderwijs. En het is belangrijk dat ook het MBO en HBO intensief met het bedrijfsleven samenwerken om zo potentiële werknemers volgens de laatste inzichten op te leiden, zei hij.

De Boer liep met zijn opmerkingen alvast vooruit op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Het is volgens hem ook zaak dat digitalisering meer dan nu in het hart van het kabinetsbeleid wordt geplaatst.