Facebook maakt trending topics automatisch

MENLO PARK - Facebook verandert de manier waarop het Trending-overzicht tot stand komt. De lijst van opkomende onderwerpen wordt niet langer handmatig bijgehouden door mensen. Facebook stapt over op algoritmes, "waardoor we meer onderwerpen kunnen verwerken en het op den duur beschikbaar kunnen maken voor meer mensen wereldwijd''.

Door ANP - 27-8-2016, 14:28 (Update 27-8-2016, 14:28)

Facebook Trending laat zien waar gebruikers het meest over praten. In de oude versie stond een korte samenvatting van het onderwerp, in de nieuwe versie staat alleen hoeveel mensen ergens over praten. Wat een gebruiker te zien krijgt, is voor een deel gebaseerd op bijvoorbeeld likes en locatie.

Facebook Trending kwam begin dit jaar in opspraak. Oud-medewerkers zeiden tegen techsite Gizmodo dat de beheerders de nieuwskeuzes bijstuurden. Zo zouden conservatieve onderwerpen regelmatig worden genegeerd en nieuws over Facebook zelf zelfs helemaal worden weggemoffeld. Facebook zegt dat er geen bewijs is dat de nieuwskeuzes werden gebaseerd op vooroordelen, "maar toch hoeft het team met deze veranderingen minder individuele beslissingen te nemen.''