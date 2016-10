Bezoek koningin Máxima is groot nieuws

BUENOS AIRES - Argentijnse media hebben woensdag flink uitgepakt met het VN-werkbezoek van koningin Máxima. De kranten La Nacion en Clarín besteedden een volle pagina aan het verblijf van 'Máxima Zorreguieta', zoals Clarín haar nog steeds noemt.

Door ANP - 12-10-2016, 22:52 (Update 12-10-2016, 22:52)

De kleding van Máxima kwam aan bod, evenals de aanwezigheid van haar ouders Jorge en Maria del Carmen bij de toespraak die ze dinsdag gaf voor studenten en alumni van de Katholieke Universiteit van Argentinië. Decaan Alicia Caballero was apetrots Máxima, aan wie in de jaren negentig zelf onderwijs heeft gegeven, nu als koningin en VN-vertegenwoordiger op visite te hebben, aldus Clarín.

La Nacion, die een zwaaiende koningin op de voorpagina had, analyseerde de relatie tussen Máxima en de huidige president Mauricio Macri. 'Die is niet meer dan vriendelijk' meende de krant. Máxima had in het verleden ook ontmoetingen met Macri's voorgangers Nestor en Cristina Kirchner, en blijft politiek neutraal.

Moeite

Beide kranten hadden enige moeite met de dubbelrol van Máxima: koningin en VN-pleitbezorger. De afwezigheid van Nederlandse vlaggen bij haar bezoek viel op, evenals het strakke tijdschema dat on-Argentijns aandeed met de opeenstapeling van vergaderingen: 'una agenda maratónica' volgens La Nacion.

Woensdag kreeg de ontvangst van Máxima door president Macri veel aandacht op sociale media, waarbij ook Macri zijn steentje bijdroeg door zijn staf elke stap te laten filmen en fotograferen en op de media van de Casa Rosada - het presidentieel paleis - te plaatsen.