Máxima praat met Argentijnse vicepresident

ANP Máxima praat met Argentijnse vicepresident

BUENOS AIRES - Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag in Buenos Aires een ingelaste ontmoeting gehad met de Argentijnse vicepresident Gabriela Michetti. Die had zichzelf ook uitgenodigd voor het gesprek dat de koningin in haar VN-functie had gepland met minister van Financiën, Alfonso Prat-Gay.

Door ANP - 11-10-2016, 19:51 (Update 11-10-2016, 19:51)

Máxima ontmoette in het kantoor van de Interamerican Development Bank behalve de vicepresident en Prat-Gay - die ze nog kent uit haar studententijd - ook weer de gouverneur van de centrale bank, de gouverneur van de provincie Buenos Aires en een groot deel van het Argentijnse kabinet.

Net als eerder op de dag bij een rondetafelgesprek met de private sector stond ook hier het beter toegankelijk maken van de financiële sector op de agenda. Argentinië werkt aan een nationaal plan en heeft de hulp van Máxima ingeroepen om daarbij de puntjes op de i te zetten.