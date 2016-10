Máxima is paparazzi te slim af

BUENOS AIRES - Koningin Máxima staat op voorsprong in het spel van kat en muis dat zich rond haar bezoeken aan geboortestad Buenos Aires altijd ontspint met de paparazzi. Die willen liefst elke stap die ze zet vastleggen, en bladen trekken graag de portemonnee voor tips over verblijf in een restaurant, winkel of gewoon op straat. Menig taxichauffeur en portier verdient op die manier wat bij.

Door ANP - 11-10-2016, 18:11 (Update 11-10-2016, 18:11)

In de loop der jaren hebben Máxima en haar beveiligers tactieken ontwikkeld om de paparazzi te slim af te zijn, of om ze op afstand te houden. Toch even omdraaien en zwaaien werkt bijvoorbeeld beter dan boos weglopen of het gezicht bedekken: als er dan toch een foto wordt gemaakt kan het maar beter een goede foto zijn. Publiceren doen de roddelbladen in elk geval.

Maar de paparazzi kunnen ook op het verkeerde spoor worden gezet, zoals maandag gebeurde toen een half dozijn fotografen de koningin opwachtte bij haar hotel in Recoleta. Zij zetten onmiddellijk de achtervolging in toen de auto met Máxima daar vertrok. Jammer alleen voor de paparazzi dat het niet de koningin was die in de wagen zat, maar iemand anders. De koningin kon daardoor ongestoord en onopgemerkt haar eigen agenda volgen.

Dinsdag, toen de koningin haar eerste ronde officiële ontmoetingen had afgewerkt, stonden de fotografen weer bij het hotel. Klaar voor een nieuwe ronde want als Máxima in de avond nog eigen afspraken heeft, begint het spel weer van voren af aan.