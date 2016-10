Kate ontspannen in Mauritshuis

ANP Kate ontspannen in Mauritshuis

DEN HAAG - Directeur Emilie Gordenker van het Mauritshuis had vijf keer de route door haar museum geoefend om het bezoek van de hertogin van Cambridge dinsdagmiddag perfect en in een ontspannen sfeer te laten verlopen.

Door ANP - 11-10-2016, 16:49 (Update 11-10-2016, 16:49)

''Ze was ongelooflijk leuk, toegankelijk, geïnteresseerd. Ze vond de resultaten van de bouwprojecten, die we twee jaar geleden hebben afgerond, heel mooi'', blikt Gordenker terug op het koninklijke bezoek uit Groot Brittannië.

Catherine kwam voor de tentoonstelling met de Hollandse topstukken uit de Britse koninklijke collectie met werken van Gerard Dou, Pieter de Hooch, Gabriël Matsu en Jan Steen. ''Ze vond het natuurlijk geweldig om 'haar' schilderijen hier in onze tentoonstellingsruimte te zien.''

Gelachen

''Ik vond haar heel toegankelijk. We hebben een paar keer goed gelachen met z'n tweetjes. Ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, dan kan je aannemen dat ze het een en ander wel weet. Daarbij stelde ze hele goede vragen.''

Gordenker leidde Catherine langs topstukken en de recente aanwinst Bloemstillevens van de hand van Savery. Ik heb haar ook een portret van een dood kindje laten zien. Dat klinkt heel luguber, maar het is een prachtig schilderij. Ze is heel geïnteresseerd in ziektes en kinderen, dus dat leek me wel passend.''

''Het is een enorme grote eer dat ze voor haar eerste solo buitenlandse bezoek naar Nederland komt. De reden was dat ze graag deze tentoonstelling wilde zien. We hadden een ongelooflijk strak tijdschema. Er lopen allemaal mensen achter haar aan die de tijd in de gaten houden. Maar zij was in de lead, het is haar reis. Zo besloot ze zelf om met onze fantastische vrijwilligers te praten. Door in te spelen op haar interesses bleef de sfeer ontspannen, dat is goed gelukt.''