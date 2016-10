Nederland mag zich vergapen aan 'duchess Kate'

DEN HAAG - De hertogin van Cambridge, bij velen beter bekend onder haar meisjesnaam Kate Middleton, is dinsdag in Nederland. De vrouw van de Britse prins William begint haar bezoek met een lunch met koning Willem-Alexander op zijn Villa Eikenhorst in Wassenaar

Door ANP - 11-10-2016, 5:33 (Update 11-10-2016, 5:33)

Daarna gaat 'duchess Kate' naar het Mauritshuis in Den Haag. In het museum zijn topstukken te zien uit de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie, waaronder werken van Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch, Gabriël Metsu en Jan Steen. Hoogtepunt van de tentoonstelling uit de Royal Collection is 'De muziekles' van Johannes Vermeer. De hertogin is zelf opgeleid als kunsthistoricus.

Op de Britse ambassade praat ze aansluitend met mensen van het Trimbos Instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid en verslaving. Ook bezoekt ze Bouwkeet, een werkplaats in Rotterdam waar jongeren ambachtelijke vaardigheden kunnen leren onder toeziend oog van buurtbewoners.

Het bezoek aan Nederland is de eerste officiële reis van de hertogin zonder haar man.