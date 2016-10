Prinses Beatrix bij opening schoolontbijt

ANP Prinses Beatrix bij opening schoolontbijt

DEN HAAG - Prinses Beatrix woont op maandag 7 november de aftrap van het Nationaal Schoolontbijt bij. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 18:49 (Update 10-10-2016, 18:49)

Scholieren van een Leidse basisschool ontbijten die dag samen in de Hortus botanicus. Ieder jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat een donatie ontvangt. Dit jaar is dat Jantje Beton, waarvan prinses Beatrix sinds 1980 beschermvrouwe is.

Tijdens het Nationaal Schoolontbijt krijgen ruim 520.000 kinderen op meer dan 2.700 basisscholen een gezond ontbijt. De jaarlijkse campagne vestigt de aandacht op het belang van de eerste maaltijd van de dag. Bijna 90 procent van de kinderen op de basisschool ontbijt elke dag. Dat is 10 procent meer dan tien jaar geleden.