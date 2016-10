William, Kate en Harry maken rondje reuzenrad

ANP William, Kate en Harry maken rondje reuzenrad

LONDEN - Prins William, zijn echtgenote Catherine en prins Harry zijn maandag als drietal in touw. Met een ritje in het reuzenrad London Eye vestigen ze de aandacht op de Werelddag voor geestelijke gezondheid. Kate, die dinsdag naar Nederland komt, is daarbij in het roze gekleed.

Door ANP - 10-10-2016, 14:51 (Update 10-10-2016, 14:51)

William, Catherine en Harry begonnen hun dag met een receptie in Londen met vertegenwoordigers die deelnemen aan Heads Together. Dat is de Britse campagne die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg moet wegnemen. Op de receptie spraken ze met mensen die op een cruciaal moment in hun leven hulp kregen aangeboden van familieleden, vrienden of collega's.

Heads Together vestigt op de Werelddag voor geestelijke gezondheid de aandacht op het belang van familie en vrienden en de rol die ze kunnen spelen. "We willen de drempel voor het vragen om hulp verlagen'', zei prins William. ''We moeten het stigma wegnemen dat mensen belemmert om hulp te vragen'', vulde de hertogin van Cambridge haar man aan. Prins Harry zei: ''Te vaak denken we dat dat mentale gezondheidsproblemen alleen anderen en niet onszelf overkomen. Gezamenlijk moeten we het taboe wegnemen en levens redden."

Na de bijeenkomst begaven William, Kate en Harry zich naar het reuzenrad Londen Eye, waar ze met hun gesprekspartners in plaatsnamen.