Abdullah onderscheiden met Duitse vredesprijs

BERLIJN - De Jordaanse koning Abdullah heeft zaterdag in Berlijn een prijs in ontvangst genomen. Hij kreeg in het stadhuis de Internationale Preis des Westfälischen Friedens omdat hij een belangrijke schakel vormt tussen Europa en de Arabische wereld.

Door ANP - 8-10-2016, 15:42 (Update 8-10-2016, 15:42)

Voordat Abdullah de tweejaarlijkse prijs in handen kreeg gedrukt, roemde de Duitse bondspresident Joachim Gauck de koning en Jordanië voor hun bijdrage aan de opvang van de tienduizenden vluchtelingen uit door oorlog verscheurde buurlanden als Syrië. "U en uw landgenoten zijn de nieuwe standaard voor de mensheid", zei Gauck in zijn toespraak. Hij benadrukte ook dat Jordanië daarin meer hulp zou moeten krijgen van de rest van de wereld.

Gauck herhaalde daarmee de oproep van Abdullah dat zijn land dringend hulp nodig heeft met de blijvende toestroom van vluchtelingen uit Syrië. De Jordaanse vorst stelde in augustus nog dat het land het niet veel langer aan kan.

Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Na de toespraken volgde op het stadhuis een balkonscène. Ook Abdullahs vrouw koningin Rania was bij de ceremonie aanwezig.