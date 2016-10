Prins Harry toont sportieve kant

LONDEN - Prins Harry heeft zich vrijdag in het zweet gewerkt. De 32-jarige Britse prins liet zijn voetbal-, cricket- en korfbalkunsten zien tijdens oefeningen voor jongeren die worden opgeleid tot sportcoach.

Door ANP - 7-10-2016, 18:31 (Update 7-10-2016, 18:31)

Harry nam deel aan een aantal oefeningen. “Het is best hard werken”, gaf de prins na een tijdje toe toen hij te horen kreeg dat hij pas een halve training achter de rug had. “Ik ben nu al duizelig.”

De prins liet zich van zijn sportieve kant zien in het kader van het liefdadigheidsprogramma Coach Core. Dat werd vier jaar geleden in Londen opgezet door Harry, zijn broer William en diens vrouw Catherine en wordt nu uitgerold in het hele Verenigd Koninkrijk. Coach Core zet jongeren aan hun buurt te veranderen door middel van sportactiviteiten.

“Ik kan niet geloven dat het pas vier jaar geleden is dat we Coach Core hebben gelanceerd”, zei Harry. “We hebben grootse plannen en willen dat jongeren in het hele land deel kunnen nemen aan het project.”