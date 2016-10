Koning beloont talentvolle schilders

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander heeft vrijdag de Koninklijke Prijzen van de Vrije Schilderkunst uitgereikt. Bart Kok, Mike Pratt, Tanja Ritterbex en Sam Salehi Samiee zijn dit jaar de winnaars van de aanmoedigingsprijzen.

Door ANP - 7-10-2016, 17:24 (Update 7-10-2016, 17:24)

De jonge kunstenaars kregen de prijs, die bestaat uit 6500 euro, in het Paleis op de Dam. Daar worden tot en met 15 november 24 van de 243 ingezonden kunstwerken tentoongesteld. Nadat Willem-Alexander de aanmoedigingsprijzen had uitgereikt, opende hij de expositie. De koning kreeg van de winnaars tekst en uitleg over hun werk.

De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst is in 1871 ingesteld door koning Willem III. De koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix en koning Willem-Alexander hebben de traditie voortgezet.