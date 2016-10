Mathilde kijkt in Parijs naar Belgische kunst

PARIJS - De Belgische koningin Mathilde bezoekt woensdag twee grote musea in Parijs. ’s Ochtends bekeek ze in het Centre Pompidou een tentoonstelling, ’s middags is het Grand Palais aan de beurt.

Door ANP - 5-10-2016, 13:48 (Update 5-10-2016, 13:48)

In het Centre Pompidou bekeek Mathilde de kunstwerken van René Magritte. Meer dan honderd schilderijen, tekeningen en documenten van de Belgische kunstenaar zijn tot 23 januari te zien in het wereldberoemde museum.

Mathilde bezoekt het Grand Palais voor de tentoonstelling rondom Hergé, de ‘vader’ van Kuifje. De expositie, die tot 15 januari te zien is, maakt duidelijk dat de Belgische striptekenaar meer was dan de bedenker van de avonturen van Kuifje.

Koning Filip is niet meegereisd naar Parijs. Hij ontvangt de Afghaanse president Ashraf Ghani op het Koninklijk Paleis in Brussel.