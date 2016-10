Máxima woont opening zorgcongres bij

ROTTERDAM - Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag de opening van het Europees verpleegkundig congres over de zorg voor ouderen bijgewoond. Ze was daar als stand-in van prinses Beatrix, die moest afzeggen vanwege haar knie-operatie. De koningin kwam in het zwart met een opvallend grote hoed.

Door ANP - 4-10-2016, 17:51 (Update 4-10-2016, 17:51)

Bij het congres in Rotterdam staat de vraag centraal wat goede verpleegkundige zorg is en hoe verpleegkundigen eraan kunnen bijdragen dat ouderen deze zorg ook daadwerkelijk krijgen. Máxima nam de tijd om met betrokkenen te spreken en zag ook nog kans om de handen van enkele Oranjefans te schudden die buiten op haar stonden te wachten.

Met prinses Beatrix gaat het ondertussen de goede kant op. Ze werd maandag uit het ziekenhuis ontslagen en revalideert nu thuis verder op kasteel Drakensteyn. Bij de prinses werd zaterdag een prothese aangebracht in haar rechterknie.