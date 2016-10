Máxima reist voor VN naar Argentinië

DEN HAAG - Koningin Máxima brengt begin volgende week namens de Verenigde Naties een bezoek aan haar geboorteland Argentinië. Ze wordt tijdens haar verblijf onder meer ontvangen in de Casa Rosada door president Mauricio Macri.

Door ANP - 4-10-2016, 10:46 (Update 4-10-2016, 10:46)

Ook heeft Máxima een ontmoeting met minister van Economische Zaken, Alfonso Prat-Gay, die ze nog kent uit haar studietijd aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA). Hij gaf daar toen les terwijl hij aan zijn masters werkte. Voor de studenten van haar alma mater houdt de koningin ook een toespraak.

Eerder dit jaar had Máxima in Davos tijdens het Wereld Economisch Forum al gesprekken met de vorig najaar gekozen president Macri en met Prat-Gay, die van 2002 tot 2004 gouverneur was van de centrale bank van Argentinië.

Armoede

Macri heeft zich tot doel gesteld alle Argentijnen uit de armoede te halen. Volgens deze week bekendgemaakte cijfers leeft een derde van de bevolking - 8,8 miljoen Argentijnen - in armoede. Dat cijfer week enorm af van de getallen die Macri's voorgangster Cristina Kirchner liet publiceren. Zij wilde de armoede kennelijk verhullen en kwam in 2013 maar tot 4,7 procent van de bevolking.

Het toegang geven tot financiële diensten, van banken tot verzekeringen, maakt onderdeel uit van de bestrijding van de armoede. Koningin Máxima houdt zich als speciaal pleitbezorger van de VN al enige jaren mee bezig. In die hoedanigheid doet Argentinië nu ook een beroep op haar kennis en ervaring. Maar de helft van de Argentijnen heeft een bankrekening, tegenover bijvoorbeeld 99 procent in Nederland.

Máxima reist naar Buenos Aires vanuit Washington DC, waar ze deze week jaarvergadering van de Wereldbank bijwoont en een aantal toespraken houdt. Vanwege haar verblijf in Argentinië (10-12 oktober) mist ze in Nederland ook het bezoek van Catherine, hertogin van Cambridge.