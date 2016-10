Koningin Máxima vervangt prinses Beatrix

ROTTERDAM - Koningin Máxima is dinsdagmiddag in De Doelen in Rotterdam aanwezig bij de opening van het Europees verpleegkundig congres over de zorg voor ouderen. Máxima vervangt prinses Beatrix die zaterdag is geopereerd. Beatrix kreeg een nieuwe rechterknie en is aan het revalideren.

Door ANP - 4-10-2016, 10:00 (Update 4-10-2016, 10:00)

Bij het congres in Rotterdam staat de vraag centraal wat goede verpleegkundige zorg is en hoe verpleegkundigen eraan kunnen bijdragen dat ouderen deze zorg ook daadwerkelijk krijgen. Het congres wordt geopend door staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Woensdag opent Máxima in Museum Paleis Het Loo de tentoonstelling Anna Paulowna, kleurrijke koningin. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat Anna Paulowna met de latere Koning Willem II trouwde en naar Nederland kwam. De expositie toont veel van haar kostbaarheden, waaronder serviezen en meubelen.