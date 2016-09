Willem-Alexander met Filip naar Buchmesse

FRANKFURT - Koning Willem-Alexander opent over tweeënhalve week samen met zijn Belgische collega Filip het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. Ook de Belgische koningin Mathilde is aanwezig. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Door ANP - 30-9-2016, 18:05 (Update 30-9-2016, 18:05)

Nederland en Vlaanderen zijn samen eregast van de Buchmesse 2016. Onder het motto 'Dit is wat we delen' presenteren Nederland en Vlaanderen meer dan zeventig auteurs op de Duitse boekenbeurs en op podia in de stad. In totaal verschijnen in de aanloop naar de Buchmesse meer dan driehonderd Duitse vertalingen van Nederlandstalige literatuur in alle genres, zowel klassieken als werk van de nieuwste generaties auteurs.

De Frankfurter Buchmesse, die loopt van 19 tot en met 23 oktober, is met 7000 exploitanten en meer dan 280.000 bezoekers de grootste boekenvakbeurs ter wereld. Het vijfdaagse evenement trekt jaarlijks bijna 10.000 journalisten. In het weekend wordt de beurs ook voor publiek opengesteld, de doordeweekse dagen zijn voor het internationale boekenvak.