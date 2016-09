Prinses Cristina even terug in Barcelona

ANP Prinses Cristina even terug in Barcelona

BARCELONA - Prinses Cristina van Spanje heeft deze week een kort bezoek gebracht aan haar voormalige woonplaats Barcelona. Ze was daar voor besprekingen met haar werkgever Obra Social van La Caixa.

Door ANP - 30-9-2016, 16:12 (Update 30-9-2016, 16:12)

Volgens Spaanse media was het opvallend dat de zus van koning Felipe het bezoek niet gebruikte om langs te gaan bij haar advocaten. Die verdedigen de prinses in de zaak Nóos, de fraude- en corruptiezaak rondom haar echtgenoot Iñaki Urdangarin.

Cristina en Iñaki waren gedwongen hun peperdure huis in de stad te verkopen om justitie te kunnen betalen die voorafgaand aan de rechtszaak enkele miljoenen had geëist als terugbetaling van door fraude en witwassen verkregen extra inkomsten. Cristina woonde toen met haar vier kinderen al in Genève, uit het zicht van de Spaanse media.

Vonnis

Deze zomer zijn de verhoren in de rechtszaak tegen Cristina - ze is door een burgeractiegroep aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de belastingontduiking van haar man - en Iñaki, tegen wie een lange celstraf is geëist, afgerond. Het wachten is nu op het vonnis.

De rest van de koninklijke familie wil al enkele jaren niets te maken hebben met Cristina en Iñaki.