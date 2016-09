Saudische kroonprins welkom in Ankara

ANP Saudische kroonprins welkom in Ankara

ANKARA - De Saudische kroonprins Mohammed bin Nayef wordt donderdag voor een tweedaags bezoek verwacht in Turkije. Hij is de hoogste Saudische bezoeker sinds de mislukte staatsgreep tegen president Recep Tayyip Erdogan deze zomer.

Door ANP - 29-9-2016, 15:16 (Update 29-9-2016, 15:16)

Turkije ziet de visite als een belangrijke steunbetuiging in een tijd waarin het land van alle kanten wordt bekritiseerd voor de hardhandige wijze waarop na de coup tegenstanders en vermeende tegenstanders van Erdogan zijn aangepakt.

Saudi-Arabië kan ook zorgen voor welkome financiële injecties net nu Turkije door kredietbeoordelaar Moody een lagere klassering heeft gekregen.

Mohammed bin Nayef en Erdogan zullen het ook hebben over de gezamenlijke belangen in met name Syrië, en over de strijd in Jemen en instabiele situatie in Irak.