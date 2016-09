Prinses Laurentien laat van zich horen

ANP Prinses Laurentien laat van zich horen

ROTTERDAM - Prinses Laurentien tinkelde met haar oorbellen en liet haar ketting rinkelen toen ze donderdagmorgen door directeur Ulco van der Ende werd voorgesteld aan de leerlingen van de school van Koninklijke Visio in Rotterdam. Dat is een school voor blinde en slechtziende kinderen en dus moest Van der Ende een beschrijving geven van de prinses, die hem een handje hielp door haar sieraden te laten horen.

Door ANP - 29-9-2016, 13:10 (Update 29-9-2016, 13:10)

Laurentien kwam aan de vooravond van Kinderboekenweek naar de school voor het leesbevorderingsproject ‘Het Leesfeest: Alle kinderen moeten kunnen lezen’. Voor de jeugd van Visio is dat laatste in welke vorm dan ook - grootletterboek, braille of luisterboeken - niet zo vanzelfsprekend, zo leerde de prinses tijdens haar ontmoeting en gesprekjes met de leerlingen.

Laurentien maakte van de gelegenheid dan ook royaal gebruik om de jeugd om advies te vragen. Ze wilde weten wat er volgens hen zoal nodig is om te zorgen dat ook zij meer kinderboeken ter beschikking hebben. De prinses las voorafgaand aan haar rondgang door de school ook voor. Dat deed ze uit een van haar eigen Mr Finney-boeken, die voor zover bekend ook nog niet in een voor blinde- en slechtziende bruikbare vorm verkrijgbaar zijn.