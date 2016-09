William en Kate zoeken het avontuur op

ANP William en Kate zoeken het avontuur op

CARCROSS - De Britse prins William en zijn echtgenote Catherine hebben hun beveiligers bij hun bezoek aan het Canadese dorpje Carcross even laten zweten. De hertog en hertogin van Cambridge besloten om een stoomtrein van dichtbij te bekijken, maar moesten daarvoor wel balancerend over het randje van een spoorbrug lopen.

Door ANP - 29-9-2016, 9:53 (Update 29-9-2016, 9:53)

Een misstap kon ervoor zorgen dat William en Kate enkele meters naar beneden zouden tuimelen, het koude water van Lake Bennett in. Het koninklijk paar bleef echter koel en wist al schuifelend door de stoomwolken zonder problemen heen en weer te lopen.

De trein stond gestationeerd op een brug op The White Pass and Yukon Route-spoorlijn. Toen William hoorde dat zijn grootouders, koningin Elizabeth en prins Philip, ooit eens in dezelfde trein hadden gereden bij hun bezoek in 1959 kon hij het niet laten om de locomotief van dichtbij te bewonderen. De hertog mocht even later zelf de stoomfluit beroeren.

Telegraaf

In de kleine nederzetting van Carcross stond William en Kate meer te wachten dan alleen een rondleiding. Net als in veel andere plaatsen die ze de afgelopen dagen aandeden, werden ze begroet met een kleurrijk ceremonieel welkom door de lokale gemeenschap. De hertog en hertogin waren vooral gecharmeerd van een groep kinderen, gekleed in traditionele gewaden met hoofdtooien, die hun 'raven and wolf'-dans uitvoerden bij de plaatselijke totempaal.

Eerder op de dag hadden William en Kate hun eerste gezamenlijk tweet verstuurd tijdens een bezoek aan een historisch museum in Whitehorse. Ze ondertekenden het digitale gastenboek door middel van een telegraaf. "The Duke and Duchess of Cambridge, September 2016, Whitehorse Yukon", luidde het bericht. Ondertussen vermaakten hun kinderen prins George en prinses Charlotte zich in de dierentuin van Victoria.