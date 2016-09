Prinses Laurentien leest voor in De Efteling

KAATSHEUVEL - Prinses Laurentien maakt zaterdag opnieuw haar opwachting in De Efteling. Net als vorig jaar leest ze voor uit haar boek De sprookjessprokkelaar, dat ze samen schreef met kinderboekenschrijver Paul van Loon. Dat heeft het pretpark woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 28-9-2016, 14:47 (Update 28-9-2016, 14:47)

De voorleessessie is ter afsluiting van de samenwerking van De Efteling en de Stichting Lezen & Schrijven, waar Laurentien erevoorzitter van is, in het kader van de Week van de Alfabetisering. In de afgelopen weken waren er steeds verschillende BN'ers in het park die kwamen voorlezen. Zaterdag komt ook Paul van Loon langs en zondag lezen acteur Guido Spek en astronaut André Kuipers voor.

Het kinderboek van Laurentien gaat over het meisje Sterre dat samen met de sprookjessprokkelaar sprookjes aan dorpelingen vertelt.