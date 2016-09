‘Máxima droeg Urker hoed bij doopdienst’

URK - Koningin Máxima droeg een Urker hoed bij de doopdienst van prins Carlos jr in de Italiaanse stad Parma. Zij had het hoofddeksel ontvangen tijdens een bezoek aan Urk begin juni.

Door ANP - 27-9-2016, 21:05 (Update 27-9-2016, 21:05)

Eigenaresse Wiepke Kaptein van de enige hoedenzaak in Urk kon haar ogen niet geloven, aldus lokale krant Het Urkerland. “Ik wist meteen: dit is 'm”, aldus de blij verraste Urkse. “Die heeft mijn dochter haar gegeven."

Kaptein had de hoed speciaal voor de koningin besteld bij een leverancier van handgemaakte tophoeden. “Een leverkleurige cowboyhoed”, laat zij weten aan Het Urkerland. “Klassiek, netjes en sportief. Echt iets voor haar."

Peetouders

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden zondagmorgen de doop van kleine Carlos in de kathedraal van Parma bij. De koning is een van de vijf peetouders van het in april geboren prinsje. De komst van Willem-Alexander en Máxima was van tevoren strikt geheim gehouden.

Ook de doopplechtigheid zelf was pas zaterdag aangekondigd. Prins Carlos jr is het derde kind van Carlos sr en Annemarie, maar volgens de dynastieke regels van het Huis Bourbon-Parma is hij de troonopvolger en de toekomstige hertog van Parma. Deze titel is nu nog in het bezit van zijn vader.