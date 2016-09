William niet goed voorbereid in Canada

ANP William niet goed voorbereid in Canada

VANCOUVER - Prins William is nog geen drie dagen in Canada, maar er is al heel wat reden voor kritiek. Eerst werd schande gesproken van het gebrekkige Frans van de Britse prins, nu is een ‘grap’ die hij in Vancouver maakte onderwerp van gesprek.

Door ANP - 26-9-2016, 16:12 (Update 26-9-2016, 16:12)

William moest toegeven dat hij niet alle informatie over zijn bezoek aan Canada had gelezen. Hij en zijn vrouw bezochten een opvanginstelling voor verslaafde vrouwen, Sheway, die werd opgericht naar voorbeeld van Women’s Reproductive Maternity Service in Glasgow. Dat werd in de jaren negentig geopend door Williams moeder Diana en dat was de reden dat William en Kate de instelling in Vancouver bezochten.

“Dat wist ik niet, maar het is goed te weten”, reageerde William toen een van de medewerkers van Sheway vroeg naar de link met zijn moeder. “Het zal wel ergens in mijn informatiemap staan. Ik heb een enorm boekwerk en heb nog niet alles gelezen.”

Luie prins

Williams opmerking zorgde in het Verenigd Koninkrijk voor verbazing. De Britse pers vindt hem al langer een luie prins. Zo voerde hij vorig jaar minder taken uit dan zijn 95-jarige opa prins Philip en komt hij ook bij de East Anglian Air Ambulance volgens collega’s nauwelijks in actie.

Zaterdag kreeg William ook al felle kritiek. Tijdens de officiële welkomstceremonie voor hem en zijn gezin sprak William met veel moeite een paar woorden Frans. “Mijn Frans is een beetje roestig”, gaf William toe, terwijl Kate in het publiek gniffelde. Critici zijn van mening dat de toekomstige koning van Canada toch in staat moet zijn Frans te spreken, een van de twee officiële talen van het land.