ANP Matig STCC-seizoen voor Carl Philip

HELSINGBORG - Voor de Zweedse prins Carl Philip zit het raceseizoen er op. Tijdens de laatste wedstrijddag van de STCC, het Zweedse kampioenschap in de tourwagens, werd hij zondag in de voorlaatste race zesde. Dat meldt de website van STCC.

Door ANP - 26-9-2016, 16:10 (Update 26-9-2016, 16:10)

Of Carl Philip met vreugde terugdenkt aan de races op Knutstorp in Helsingborg valt nog te bezien. Na zijn zesde plek in de eerste race, verliep de tweede race minder succesvol. Hij viel uit. Na de eerste race was Carl Philip nog vol vertrouwen. Hij roemde de snelheid van de wagen, een Volvo S60.

Het seizoen verliep met ups en downs voor de Zweedse prins. In het eindklassement legde hij beslag op de tiende plek en hield zodoende drie rijders onder zich. Hij werd zes keer vierde in de wedstrijdenreeks waarin veertien races zijn opgenomen. Hoogtepunt was race acht op het circuit in Falkenberg. Daar werd Carl Philip vierde. In totaal sprokkelde hij 78 punten bijeen.