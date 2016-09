Koning vraagt om applaus voor sporters

DEN HAAG - De Paralympische medaillewinnaars, koning Willem-Alexander en prinses Margriet lieten woensdagmiddag even op zich wachten. Er waren bij de ontvangst in paleis Noordeinde zo veel verhalen te vertellen dat media en publiek een half uur langer geduld moesten hebben alvorens de sporters met de koninklijke gastheer en gastvrouw op het bordes verschenen.

Door ANP - 21-9-2016, 17:36 (Update 21-9-2016, 17:36)

Dat was gezien het recordaantal medaillewinnaars bij de net afgelopen Paralympische Spelen in Rio de Janeiro best nog even passen en meten. En naast de medailles moesten uiteraard ook de net ontvangen lintjes - voor degenen die voor het eerst goud hebben gewonnen - goed in beeld komen. En ook voor koning en prinses moest een plekje worden gevonden.

Het was buiten het paleishek wat minder druk dan dinsdag, toen koning Willem-Alexander met vrouw, broer en schoonzus na het voorlezen van de troonrede op het paleisbalkon verscheen. Maar het applaus voor de sporters - 'helden!' riep iemand uit het publiek - was niet minder, zeker niet nadat ook de koning de belangstellenden aanspoorde te klappen voor zijn bijzondere gasten.

Die hadden eerder op de middag al een uitgebreide huldiging ondergaan in de Grote Kerk in Den Haag, een bijeenkomst die iets uitliep waardoor de aankomst op het paleis ook iets later was dan in het tijdschema voorzien. Willem-Alexander en Margriet lieten zich echter geen tijd afpakken en verschoven het fotomoment gewoon een half uur.