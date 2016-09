Hertogin Kate op bezoek bij Willem-Alexander

DEN HAAG - De hertogin van Cambridge komt naar Nederland. Kate, de vrouw van de Britse prins William, is op 11 oktober in Den Haag en Rotterdam. Ook brengt ze een bezoek aan koning Willem-Alexander. Dat melden Kensington Palace en de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning ontvangt Kate voor een lunch in Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Door ANP - 21-9-2016, 16:44 (Update 21-9-2016, 16:44)

De hertogin bezoekt Nederland voor de opening van de tentoonstelling At Home in Holland: Vermeer and his Contemporaries from the British Royal Collection in het Mauritshuis in Den Haag. Ook neemt Kate een kijkje bij de permanente collectie alvorens ze enkele kinderen ontmoet die meedoen aan het leerprogramma van het Mauritshuis.

Kate vertrekt daarna naar de residentie van de Britse ambassadeur in Den Haag om een rondetafelgesprek bij te wonen met onder meer professionals van het Trimbos Instituut. Thema's die aan bod komen zijn onder meer verslaving, interventie, familie en geestelijke gezondheid.

Na het gesprek gaat de hertogin naar Rotterdam waar zij het maatschappelijke project Bouwkeet bezoekt.