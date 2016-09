'Máxima maakt statement met japon Iversen'

DEN HAAG - Koningin Máxima heeft dinsdag op Prinsjesdag een statement gemaakt door een japon te dragen van ontwerper Claes Iversen. Dit zegt Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima. Hiermee toont de koningin haar erkenning voor Iversen, zegt Droogendijk.

Door ANP - 20-9-2016, 16:49 (Update 20-9-2016, 16:49)

Koningin Máxima draagt regelmatig ontwerpen van de in Amsterdam wonende en werkende Deen, maar in april ontstond er in Duitsland commotie toen Máxima een door hem ontworpen mantel aantrok die associaties opriep met nazisymbolen, zoals het hakenkruis.

Droogendijk: "Iedereen is erover gevallen. Als Máxima vandaag dan op zo'n belangrijke dag als Prinsjesdag kiest voor een japon van Claes Iversen, dan laat ze daarmee zien dat het vertrouwen in hem altijd is gebleven."

Goud

De schrijfster zegt ook blij te zijn dat Máxima op Prinsjesdag koos voor een goudkleurige zijde satijn rok onder een nachtblauwe top. ''Het was een dag zonder gouden koets, maar in Máxima's kleding hebben we op deze manier toch goud gezien. Daarnaast is het mooi dat ze ook voor blauw koos, want ze draagt over het algemeen niet veel blauw. De kleur hoort toch bij een koningin en was in de tijd van Beatrix niet weg te denken."

De hoed die Máxima op Prinsjesdag droeg behoort tot haar favorieten, stelt de royaltywatcher en modekenner vast. De hoed is een ontwerp van Fabienne Delvigne. Máxima draagt de hoed met opgeslagen rand al enkele jaren heel regelmatig.

Lovend is Droogendijk over de kledingkeuze van prinses Laurentien. Zij droeg op Prinsjesdag een japon van gebreide metallic jersey. Die is geïnspireerd op een maliënkolder. Dat is een beschermend vest dat soldaten droegen in de middeleeuwen. Hoogendijk: ''Het is een hele mooie keuze van Laurentien. Ze heeft een excentrieke kledingstijl, maar toch stond Máxima in het middelpunt."