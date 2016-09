New York heeft weer veel koninklijk bezoek

NEW YORK - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en alle bijeenkomsten die daaromheen worden gehouden, brengt ook dit jaar weer een groot aantal koninklijke gasten naar New York.

Door ANP - 19-9-2016, 13:49 (Update 19-9-2016, 13:49)

Koningin Máxima, die de week van de vergadering vaak gebruikte om haar jaarverslag aan te bieden aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, ontbreekt op het appel, maar prinses Mabel is er wel om steun te krijgen in de strijd tegen kindhuwelijken.

De Deense kroonprinses Mary is eveneens in New York, waar ze volgens opgave van het hof in drie dagen een heel druk programma afwerkt waarbij de focus ligt op vrouwenrechten, gezondheid van vrouwen, en als afleiding ook aandacht voor Scandinavisch eten in de Greath Northern Food Hall in station Grand Central.

Receptie

De Zweedse kroonprinses Victoria is maandag en dinsdag bij de VN, onder meer voor de bijzondere bijeenkomst over vluchtelingen. Daarbij is ook koning Felipe van Spanje aanwezig, die samen met zijn echtgenote koningin Letizia naar New York is gekomen. Het koningspaar is ook te gast op de receptie die de Amerikaanse president Barack Obama traditiegetrouw voor de aanwezige staatshoofden houdt.

De Jordaanse koning Abdullah was dit weekeinde al volop aan de slag in New York, waar hij onder meer een ontmoeting had met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry.