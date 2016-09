William en Kate kijken uit naar schooldag

HARLOW - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine nemen vrijdag weer plaats in de schoolbanken. De hertog en hertogin van Cambridge willen meer te weten komen over hoe kinderen omgaan met grote veranderingen die een nieuw schooljaar met zich mee kunnen brengen. William en Kate kijken uit naar hun lesdag, schrijft de prins in een blog dat vrijdagochtend verscheen.

“Naar een nieuwe school gaan of het beginnen aan een nieuw schooljaar - met nieuwe vrienden, docenten, vakken, regels en verwachtingen - is heel wat voor jongeren”, schrijft William. “Wij volwassenen herinneren ons allemaal hoe spannend het was, maar vinden het soms vanzelfsprekend dat kinderen om kunnen gaan met die veranderingen.”

De prins en zijn vrouw bezoeken vrijdag de Stewards Academy in Harlow, Essex, waar veel aandacht is voor het emotionele welzijn van de leerlingen. “We kijken ernaar uit van de leerlingen te horen hoe de school hen ondersteunt.”

Volkomen normaal

William en Kate bezoeken de school in het kader van de campagne Heads Together, dat als doel heeft het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg te nemen. “Erover praten kan ons doen realiseren dat we niet alleen zijn”, schrijft William. Volgens de prins voelt iedereen zich wel eens overweldigd of verdrietig. “Dat is volkomen normaal.”

De prins schrijft ook over zijn eigen kinderen, George en Charlotte, die over een paar jaar naar school gaan. “Net als alle andere ouders willen wij ervoor zorgen dat onze kinderen niet alleen hun academisch potentieel waarmaken, maar op school ook gelukkig zijn en emotioneel gesteund worden.”