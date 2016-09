Spaans koningspaar naar New York

ANP Spaans koningspaar naar New York

MADRID - Het Spaanse koningspaar gaat volgende week naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Koning Felipe heeft kans gezien twee dagen in zijn agenda vrij te maken om net als de afgelopen twee jaar een reeks besprekingen af te werken in de wandelgangen van het VN-gebouw.

Door ANP - 13-9-2016, 14:46 (Update 13-9-2016, 14:46)

Felipe was de afgelopen maanden min of meer aan huis gebonden vanwege de politieke situatie in Spanje, waar de regering van premier Mariano Rajoy al sinds december demissionair is. Twee opeenvolgende parlementsverkiezingen hebben geen meerderheid gebracht voor een nieuw kabinet, en in Madrid wordt inmiddels steeds meer gesproken over de mogelijkheid van een derde stembusgang in één jaar tijd.

Voor de VN ontsnapt Felipe echter even uit het gekrakeel in Madrid. Hij neemt onder meer deel aan de VN-bijeenkomst over het vluchtelingenvraagstuk die mede door de Jordaanse koning Abdullah op de agenda is gezet. De verwachting is dan ook dat beide koningen elkaar in New York zullen ontmoeten.

Koningin Máxima, die in haar VN-functie ook elk jaar naar New York ging, laat dit keer verstek gaan. De beraadslagingen daar vallen samen met Prinsjesdag in Nederland.