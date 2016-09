Tante van Zweedse koning overleden

STOCKHOLM - Het Zweedse hof heeft dinsdagmorgen het overlijden bekendgemaakt van gravin Gunnila Bernadotte, een tante van koning Carl Gustaf. De gravin is maandag op 93-jarige leeftijd gestorven.

Door ANP - 13-9-2016, 12:30 (Update 13-9-2016, 12:30)

"Gunnila Bernadotte was getrouwd met mijn oom graaf Carl Johan. Ze werd zeer gewaardeerd, en was nauw met onze familie verbonden en was een trouwe vriend", aldus een verklaring van de koning. "Haar dood is een groot verlies."

Gunnila, geboren op 12 mei 1923, huwde in 1988 met graaf Carl Johan, de jongste zoon van de Zweedse koning Gustaf VI Adolf en broer van de Deense koningin Ingrid en van Carl Gustaf's op jonge leeftijd verongelukte vader Gustaf Adolf.

Voor beiden was het hun tweede huwelijk. Carl Johan was zijn prinsentitel en troonrechten kwijt geraakt door eerder met een burgermeisje te trouwen. Van de Luxemburgse groothertogin Charlotte kreeg hij de titel graaf van Wisborg.

Carl Johan was bij alle drie Scandinavische koningshuizen een graag geziene gast; zijn vrouw Gunnila was eveneens welkom op alle hoogtijdagen, ook na het overlijden van haar man in 2002.