ANP Máxima heeft geen tijd voor selfie in Zeeland

VLISSINGEN - Koningin Máxima bezocht vrijdagochtend Zeeland. Zij werd tijdens een werkbezoek aan Colijnsplaat en Zierikzee bijgepraat over de teelt van zilte groenten als zeekraal en lamsoren, innovaties in de mosselkweek, onderwijs en kweek van vis op land.

Door ANP - 9-9-2016, 12:54 (Update 9-9-2016, 12:54)

In de haven van het dorp Colijnsplaat nam zij de tijd om een paar handen te schudden van lokale bewoners. “Helemaal geweldig”, bekende een vrouw aan een verslaggever van de PZC. Maar “helaas geen selfie”,voegde ze daar aan toe.

De vorstin legde de afstand tussen de twee bestemmingen af per boot. Onderweg sprak Máxima met vertegenwoordigers van de Zeeuwse mossel- en oestersector. In Zierikzee bracht de koningin een bezoek aan de Zilte Academie Zeeland, waar zij een korte gastles volgde over koken met zeeproducten.

Volgens Omroep Zeeland probeerde Máxima op de academie zelf ook nog een oester te steken, maar dit bleek moeilijker dan gedacht. Studenten die met haar spraken stelden na afloop dat zij heel vriendelijk en belangstellend was.

De koningin bezocht de provincie Zeeland op uitnodiging van Commissaris van de Koning Han Polman. Hij wilde haar kennis laten maken met de Zeeuwse aquacultuur.