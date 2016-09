Prinses Margriet reikt medaille uit

RIO DE JANEIRO - Prinses Margriet heeft donderdag op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro een bronzen medaille uitgereikt aan Alyda Norbruis. De baanwielrenster veroverde de plak op de individuele achtervolging in de klasse C1-2-3.

Door ANP - 8-9-2016, 23:44 (Update 8-9-2016, 23:44)

De plak van Norbruis is de eerste Nederlandse medaille op het sportevenement. Later op de avond pakte de zestienjarige zwemster Lisa Kruger de eerste gouden medialle voor Nederland op de 100 meter schoolslag in de klasse SB9.

Margriet woonde woensdagavond (lokale tijd) de openingsceremonie van de Paralympische Spelen bij en bezoekt de komende dagen wedstrijden en het Paralympisch Dorp. Ze blijft zes dagen in Rio. De prinses is lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).