Open Monumentendag gestart op de Parade

ANP Open Monumentendag gestart op de Parade

DEN BOSCH - Pieter van Vollenhoven heeft donderdag op de Parade in Den Bosch de Open Monumentendag 2016 officieel geopend. Hij kreeg een sleutel uit handen van een levend standbeeld van schilder Jeroen Bosch.

Door ANP - 8-9-2016, 18:04 (Update 8-9-2016, 18:04)

Het thema van de dertigste Open Monumentendag is 'iconen en symbolen’. De opening door Van Vollenhoven is onderdeel van een publieksprogramma op de Parade. Het evenement staat in het teken van de vijfhonderdste sterfdag van Jheronimus (Jeroen) Bosch (circa 1450-1516).

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, dat de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten moet vergroten. Het is één van de grootste culturele evenementen van Nederland.