ANP Bhumibol aan de betere hand

BANKOK - Het gaat weer wat beter met de Thaise koning Bhumibol Adulyadej. Dat blijkt uit een medische update die het hof gaf. De 88-jarige monarch werd eerder in het ziekenhuis waar hij verblijft behandeld vanwege lichte koorts en een mogelijke bloedinfectie.

Door ANP - 3-9-2016, 12:38 (Update 3-9-2016, 12:38)

Intussen is de langstzittende monarch koortsvrij en ademt hij ook weer iets beter. Ook met zijn bloeddruk gaat het naar omstandigheden goed. Afgelopen woensdag had Bhumibol verhoging en zakte zijn bloeddruk. Met antibiotica werd dat succesvol verholpen.

Bhumibol verblijft al jaren in het ziekenhuis Siriraj in de Thaise hoofdstad. Hij vertoonde zich op 11 januari dit jaar voor het laatste in het openbaar toen hij enkele uren zijn paleis in Bangkok bezocht.