Zweedse koning opent gerechtshof

ANP Zweedse koning opent gerechtshof

UMEA - De Zweedse koning Carl Gustaf heeft vrijdag het vernieuwde gerechtshof in Umeå geopend. Dit hof behandelt hogerberoepszaken uit het hele noordelijke deel van Zweden.

Door ANP - 2-9-2016, 18:38 (Update 2-9-2016, 18:38)

Het gerechtshof zetelt sinds 1936 in een van de oudste gebouwen van Umeå. In 2014 begon de uitbreiding van het gerechtshofgebouw, dat onder meer nieuwe rechtszalen heeft gekregen en verbeterde veiligheidsvoorzieningen.

Carl Gustaf is op een tweedaags bezoek aan het noordelijk deel van zijn koninkrijk. De koning was donderdag te vinden in het bos bij Västerbotten. Daar kreeg hij een rondwandeling en informatie over een onderzoeksproject naar de toekomst van Zweedse wouden.