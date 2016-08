Máxima maakt rondje langs ministers

JAKARTA - Koningin Máxima heeft op de slotdag van haar VN-bezoek aan Indonesië een lange reeks besprekingen op het programma staan. In de regeringswijk van Jakarta maakte ze donderdagmorgen na haar audiëntie bij president Joko Widodo een rondje langs verschillende ministeries.

Die hebben allen een eigen rol te spelen wanneer Indonesië de bevolking in rap tempo betere toegang tot financiële diensten wil geven. Dat is één van de doelstellingen van de regering Widodo. Zo moet Financiën zorgen voor de regelgeving, zodat banktransacties bijvoorbeeld ook mobiel kunnen gebeuren, en moet het ministerie van menselijke ontwikkeling en cultuur de verschillende ontwikkelingsprogramma's erop afstellen.

Een sleutelrol is er voor minister Sri Mulyani Indrawati van Financiën, die deze zomer door president Widodo van een functie bij de Wereldbank in Washington is teruggehaald om de overheidsfinanciën en de staatsbegroting in goede banen te leiden.

Uitgebreid

Máxima feliciteerde de minister, die ook onder de vorige president in dezelfde functie al een reputatie opbouwde als een strenge bewindvoerder, bij aankomst bij het ministerie met haar benoeming. Daarna vond een uitgebreid onderhoud plaats.

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag nog gesprekken met de gouverneur van de centrale bank en de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten op de agenda staan. Donderdagavond vliegt ze terug naar Nederland.