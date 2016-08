Koningin Máxima bezoekt president Indonesië

ANP Koningin Máxima bezoekt president Indonesië

JAKARTA - Koningin Máxima is donderdagmorgen in het Istana Merdeka, het presidentieel paleis in Jakarta, ontvangen door president Joko 'Jokowi' Widodo van Indonesië. Op de veranda aan de achterkant van het paleis hadden beiden een onderhoud onder vier ogen, dat tien minuten uitliep. Máxima had Widodo enkele maanden geleden ook al gesproken bij zijn bezoek aan Nederland.

Door ANP - 1-9-2016, 6:50 (Update 1-9-2016, 6:50)

De Indonesische president heeft het toegankelijk maken van financiële diensten voor de hele bevolking tot een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt. Die toegang, die nu nog maar 36 procent van de Indonesiërs heeft, is een sleutel tot het verbeteren van het leven van miljoenen mensen. Die kunnen zich dan verzekeren, sparen, en op betrouwbare manier geld ontvangen en overmaken.

Widodo wil binnenkort een ambitieus nationaal plan lanceren waarin de toegankelijkheid centraal staat. Koningin Máxima, in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN op dit gebied, geeft hem daarbij advies. Dat is de reden voor haar driedaagse bezoek aan Indonesië, waarbij ze onder andere ook besprekingen heeft met de ministers van economische zaken, financiën en menselijke ontwikkeling.