ANP Prins Laurent wil 45 miljoen terug van Libië

BRUSSEL - De Belgische prins Laurent wil beslag laten leggen op het vliegtuig van de vermoorde Libische leider Kaddafi. Laurent hoopt op die manier iets terug te zien van de 45 miljoen die hij in Libië investeerde, meldt VTM Nieuws.

Door ANP - 31-8-2016, 21:58 (Update 31-8-2016, 21:58)

Laurent stak het geld in 2008 in een bebossingsproject in het Afrikaanse land. Libië besloot eenzijdig het project af te blazen. Prins Laurent, de broer van koning Filip, had toen al 45 miljoen geïnvesteerd in de herbebossing.

In Parijs staat al enkele jaren een vliegtuig van Kaddafi, die in 2011 werd vermoord. Daarop wil Laurent nu beslag laten leggen. Probleem is wel dat de prins niet de enige schuldeiser is die aanspraak meent te kunnen maken op het toestel.

Volgens de advocaat van de prins doet Laurent er alles aan om het geld terug te krijgen. “We zullen op de eerste rij staan op de dag waarop de bevroren Libische activa eindelijk gedeblokkeerd worden. Ik hoop dat dat nog dit jaar zal gebeuren.”