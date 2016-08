Máxima volgt praktijklessen in Bogor

ANP Máxima volgt praktijklessen in Bogor

BOGOR - Koningin Máxima is de tweede dag van haar VN-bezoek aan Indonesië woensdag al vroeg begonnen. Om zeven uur stonden de verlengde Mercedes en de escorte klaar om de koningin van Jakarta naar het 60 kilometer zuidelijker gelegen Bogor te brengen.

Door ANP - 31-8-2016, 8:59 (Update 31-8-2016, 8:59)

Voor Máxima geen oponthoud in de dagelijkse verkeerschaos van de Indonesische hoofdstad maar een vrijwel schoon geveegde weg naar het voormalige Buitenzorg, waar tijdens de Nederlandse koloniale tijd de gouverneurs-generaal lang hun residentie hadden. Het was er namelijk aangenamer vertoeven dan in Batavia (Jakarta) en het bood meer bescherming bij een invasie over zee.

Máxima ging in Bogor op 'praktijkbezoek'. De wereldberoemde, bijna 200 jaar oude Botanische tuin sloeg ze over maar daar tegenover nam ze een kijkje in een winkeltje met handgemaakte souvenirs. Het was 'kijken, kijken, niet kopen' voor de koningin, die eigenlijk vooral luisterde en een spervuur aan vragen had voor eigenaar Bapak Suryadi.

Voorstellen

Bij haar VN-reizen krijgt Máxima van regeringen, banken, financiële instellingen maar ook technische bedrijven veel plannen en voorstellen te horen hoe toegankelijkheid tot financiële diensten kan worden verbeterd. Digitaal bijvoorbeeld, of door een waaier aan programma's voor lagere inkomensgroepen.

Op papier en in de vergaderzaal zien die programma's er vaak mooier uit dan in de praktijk en Máxima wil in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van financiële toegankelijkheid de praktijk toetsen aan de theorie.

Bij e-cash agent Jack Alvaro Cell stelde ze enigszins verwonderd vast dat ondanks de digitale overmaking van geld, er nog steeds papieren ontvangstbewijzen werden gebruikt. Klanten vonden dat vertrouwder dan een bericht op hun telefoon. Leerzaam, aldus Máxima die zes stops maakte tijdens haar rijk gevulde ochtendprogramma.