Hof publiceert foto's van jarige Nikolai

KOPENHAGEN - Het Deense koningshuis heeft nieuwe foto's van prins Nikolai gepubliceerd. De beelden zijn gemaakt ter ere van zijn 17e verjaardag afgelopen zondag.

Door ANP - 30-8-2016, 11:08 (Update 30-8-2016, 11:08)

Een van de foto's is een portret van Nikolai en op de andere staat ook zijn 14-jarige broertje Felix. De beelden zijn gemaakt door Steen Brogaard.

Nikolai is de oudste zoon van prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe, en de van oorsprong uit Hong Kong afkomstige Alexandra Manley. Zijn ouders scheidden in 2005 en beiden zijn sindsdien hertrouwd. Joachim heeft inmiddels bij zijn tweede vrouw Marie ook twee kinderen, Henrik en Athena. Nikolai is zevende in de lijn van troonopvolging.