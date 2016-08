Rode Kruis bedankt voor koninklijke donatie

ANP Rode Kruis bedankt voor koninklijke donatie

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth heeft hoogstpersoonlijk een donatie gedaan aan het Britse Rode Kruis voor de hulpverlening in het gebied in Midden-Italië dat woensdag werd getroffen door een aardbeving. Het aantal doden door de aardbeving is gestegen tot 267. Ongeveer vierhonderd gewonden liggen in ziekenhuizen.

Door ANP - 26-8-2016, 21:03 (Update 26-8-2016, 21:03)

De Britse koningin is beschermvrouwe van het Britse Rode Kruis. ''Onze beschermvrouw de koningin heeft gedoneerd aan onze liefdadigheidsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Italië. We bedanken iedereen die gedoneerd heeft'', twitterde de hulporganisatie vrijdag.

Eerder deze week had de Britse koningin al haar medeleven betuigd aan de president van Italië. ''Prins Philip en ik zijn erg bedroefd omdat de aardbeving in Midden-Italië levens heeft gekost. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de Italianen, met name de familie en vrienden van de slachtoffers."

Door de aardbeving zijn verschillende dorpen in het gebied vrijwel volledig verwoest. Premier Matteo Renzi beloofde om de ingestorte huizen weer op te bouwen.