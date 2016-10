Koenders: militairen Mali niet te afhankelijk

DEN HAAG - De Nederlandse militairen in Mali zijn vanaf volgend voorjaar aangewezen op helikoptersteun van andere landen. Dat maakt de resterende 290 Nederlanders echter niet te afhankelijk, vindt minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken).

Door ANP - 7-10-2016, 15:32 (Update 7-10-2016, 15:32)

Nederland blijft nog een jaar deelnemen aan de VN-missie in Mali, maar trekt een honderdtal manschappen en alle Nederlandse helikopters terug. Het is voor regering en Tweede Kamer cruciaal dat Nederlandse blauwhelmen als ze gewond raken met een heli snel naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Andere landen willen echter in de bres springen, zei Koenders vrijdag. Bij alle buitenlandse missies steunen Nederlanders volgens hem op strijdmakkers uit andere landen. Die verdienen dan ook het vertrouwen.

Of Nederland het na volgend jaar voor gezien houdt, wilde Koenders niet zeggen. Hij noemde de missie heel belangrijk voor Mali, maar ook voor Nederland. Als het Westen moslimextremisten in Mali hun gang laat gaan, zouden zij ook voor Nederland een gevaar kunnen vormen.