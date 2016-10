'Andere aansturing ProRail nu niet wenselijk'

DEN HAAG - ProRail levert onder de nieuwe bedrijfsleiding betere prestaties en een verandering in de bedrijfsstructuur is nu niet verstandig. Dat staat in een brief van onder meer de Nederlandse Spoorwegen, FNV Spoor en het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur).

Door ANP - 4-10-2016, 16:34 (Update 4-10-2016, 17:04)

Het kabinet wil meer grip op de spoorbeheerder om die beter aan te kunnen sturen. Dijksma kondigde voor de zomer aan dat ze de touwtjes wil aanhalen en er een zelfstandige overheidsorganisatie van wil maken. In de brief die dinsdag is verstuurd doen de organisaties een dringend beroep op de staatssecretaris om niet over één nacht ijs te gaan en ,,de opgaande lijn die ProRail is ingeslagen niet te verstoren''.

ProRail had in voorgaande jaren te kampen met enorme kostenoverschrijdingen en misstanden bij grote bouwprojecten. Het is nu een staatsbedrijf met privaatrechtelijke grondslag.

Een verandering in de positie van ProRail heeft volgens de briefschrijvers vergaande gevolgen voor reizigers en betrokken partijen. De organisaties, waaronder ook de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs en reizigersvereniging Rover, zijn bang dat de kosten 21 procent hoger worden als ProRail een overheidsorganisatie wordt. Ze willen weten wat het betekent voor de prijs van een treinkaartje en voor de kosten van het goederenvervoer.

Topman Pier Eringa vroeg zich tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in juni al af wat de voordelen zouden zijn als het ministerie meer te zeggen krijgt over 'zijn' ProRail. NS-baas Roger van Boxtel vroeg de Kamer toen ProRail en NS tijd te geven om zaken te verbeteren.